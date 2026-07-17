Звезда Испании планирует завершить карьеру – помешать этому может Месси с Аргентиной

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финалом ЧМ-2026. Футболист готов завершить международную карьеру, если его команда завоюет титул.

Пока сборная Испании готовится к решающему матчу чемпионата мира-2026, один из ее лидеров уже задумывается о будущем. Марк Кукурелья признался, что финал против Аргентины может стать для него последним в футболке национальной команды, пишет Madrid Xtra.

Кукурелья готов попрощаться со сборной

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что завершит выступления за национальную команду, если "Фурия Роха" выиграет чемпионат мира-2026.

Если Испания выиграет чемпионат мира, я позвоню Луису де ла Фуэнте на следующий день и завершу карьеру в сборной. С трофеями Евро и ЧМ нельзя желать большего,

– заявил Кукурелья.

Таким образом, 27-летний футболист готов поставить точку в выступлениях за национальную команду на пике успеха. Впрочем, осуществиться этому плану может помешать сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси, которая также претендует на мировой титул.

Что известно о карьере Кукурельи в сборной

Марк Кукурелья дебютировал в составе сборной Испании в 2021 году. С тех пор он провел 31 матч, в которых отличился одним забитым мячом.

Наибольшим достижением защитника в составе национальной команды пока остается победа на Евро-2024. Перед стартом чемпионата мира-2026 Кукурелья также пообещал сделать татуировку с портретом главного тренера Луиса де ла Фуэнте, если Испания добьется успеха на турнире.

Напомним, что финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.