Звезда Испании планирует завершить карьеру – помешать этому может Месси с Аргентиной
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финалом ЧМ-2026. Футболист готов завершить международную карьеру, если его команда завоюет титул.
Пока сборная Испании готовится к решающему матчу чемпионата мира-2026, один из ее лидеров уже задумывается о будущем. Марк Кукурелья признался, что финал против Аргентины может стать для него последним в футболке национальной команды, пишет Madrid Xtra.
Кукурелья готов попрощаться со сборной
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что завершит выступления за национальную команду, если "Фурия Роха" выиграет чемпионат мира-2026.
Если Испания выиграет чемпионат мира, я позвоню Луису де ла Фуэнте на следующий день и завершу карьеру в сборной. С трофеями Евро и ЧМ нельзя желать большего,
– заявил Кукурелья.
Таким образом, 27-летний футболист готов поставить точку в выступлениях за национальную команду на пике успеха. Впрочем, осуществиться этому плану может помешать сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси, которая также претендует на мировой титул.
Что известно о карьере Кукурельи в сборной
Марк Кукурелья дебютировал в составе сборной Испании в 2021 году. С тех пор он провел 31 матч, в которых отличился одним забитым мячом.
Наибольшим достижением защитника в составе национальной команды пока остается победа на Евро-2024. Перед стартом чемпионата мира-2026 Кукурелья также пообещал сделать татуировку с портретом главного тренера Луиса де ла Фуэнте, если Испания добьется успеха на турнире.
Напомним, что финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.