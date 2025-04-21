Барселона хочет выложить 40 миллионов за форварда, который стал изгоем в Манчестер Юнайтед

Каталонская команда планирует усиливать и без того невероятное атакующее звено. Барса положила глаз на Маркуса Рэшфорда, который реанимирует карьеру в Астон Вилле.

Каталонская Барселона проводит невероятный сезон под руководством Ганса-Дитера Флика. Команда лидирует в Ла Лиге, а также уже дошла до финала Кубка страны и полуфинала Лиги чемпионов.

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Рэшфорда хотят в Ла Лиге

При этом каталонцы забили аж 151 гол в 51-м матче. Впрочем даже для такой идеальной атаки летом руководство клуба будет искать усиление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fichajes.

Одним из приоритетов Барселоны является англичанин Маркус Рэшфорд. "Блаугранас" планируют предложить Манчестер Юнайтед 40 миллионов за 27-летнего нападающего.

Каталонцев поразила форма Маркуса во второй части сезона. Зимой игрок перешел в аренду в Астон Виллу и в 16 матчах оформил три гола и 6 ассистов. Сами бирмингемцы также планируют выкупить у МЮ контракт Рэшфорда, который рассчитан до 2028 года.

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Напомним, что игрок является воспитанником Манчестер Юнайтед. В 426 матчах за "красных дьяволов" Маркус забил 138 голов и отдал 77 ассистов. Игрок помог клубу выиграть Лигу Европы, по два Кубка Англии и Кубка лиги, а также Суперкубок страны.

Впрочем, в последнее время англичанин стал терять доверие со стороны тренеров команды. С приходом Рубена Аморима Рэшфорд вообще выпал из заявки команды. К примеру в этом сезоне на счету Маркуса семь голов во всех турнирах именно за МЮ.