Футзалистку из Бразилии выгнали из команды из-за пикантного контента: взрывные фото

Недавно бразильская футзалистка Марсела Соарес оказалась в центре громкого скандала. В результате которого спортсменку выгнали из команды.

21-летняя игрок выступала за футзальную команду Пелотас. Решение по Марселе приняло руководство клуба, объяснив тем, что она "опозорила имидж клуба", пишет 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Что известно о скандале

Вне спорта Марсела Соарес ведет страницу на платформе для взрослых OnlyFans. Занятия футзалистки не понравилось руководству клуба Пелотас, которое решило выгнать девушку.

Марсела отреагировала на то, что ее выгнали из клуба. Спортсменка отметила, что не может быть там, где контролируют то, что она делает вне спорта.

Футзал – моя страсть. Но я не могла оставаться в месте, где пытаются контролировать, кем я являюсь вне спорта,

– сказала Марсела.

Впрочем Марсела Соарес не жалеет однако, что ее выгнали из команды. По словам футзалистки, она благодаря OnlyFans получила финансовую независимость. Спортсменка заработала за первый месяц на платформе 7 тысяч фунтов, тогда как футзал приносил 70.

Марсела Соарес / Фото из инстаграма футзалистки

Сейчас девушка сосредоточена на модельной карьере. Только один инстаграм Марселы Соарес насчитывает более 240 тысяч подписчиков.