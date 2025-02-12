Костюк уверенно пробилась у четвертьфинал престижного турнира в Катаре

В среду, 12 февраля, проходят матчи 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе. В одном из них Марта Костюк встречалась с 36-й ракеткой мира Магдой Линетт.

Марта Костюк – Магда Линетт 2:0 (6:4, 6:2)

Это было второе очное противостояние между теннисистками. В нем украинка снова смогла одолеть свою польскую соперницу, сообщает 24 Канал.

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Начало поединка выдалось очень непростым для первой ракетки Украины, которая сразу же проиграла гейм на своей подаче. Марте удалось быстро отыграться, после чего был еще один обмен брейками.

При счете 4:4 Костюк уступала на своей подаче 0:30, но после этого смогла собраться. Она спасла не только важный гейм, но и сделала третий брейк в сете, в итоге – 6:4.

Вторая партия уже была под контролем киевлянки с самого ее начала. Она со старта сделала гандикап в три гейма и уверенно закрыла игру – 6:2.

Статистика. По ходу матча, который длился 1 час 41 минуту, Марта Костюк сделала три эйса при шести двойных ошибках, реализовала 6 из 16 брейк-поинтов и выиграла 6 из 9 геймов на своей подаче в матче. Общий баланс очков – 78:63 в пользу украинки.

Отметим, что в четвертьфинале первая ракетка Украины сыграет против победительницы противостояния Аманда Анисимова – Лейла Фернандес.