Не рекорд: сколько заработала Марта Костюк на Ролан Гаррос

Украинской теннисистке Марте Костюк не удалось оформить путевку в первый в истории нашей страны финал турнира Большого шлема. Несмотря на это, 23-летняя спортсменка покидает корты Ролан Гаррос с немалыми призовыми.

Выплаты участникам одиночного разряда одинаковы как для мужчин, так и для женщин. В этом году на Открытом чемпионате Франции их подняли примерно на 10-11% по сравнению с сезоном 2025, сообщает 24 Канал.

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Сколько заработала Марта Костюк на Ролан Гаррос?

Выход в первый в своей карьере полуфинал "мэйджора" увеличил заработок Марты Костюк в этом сезоне на 750 тысяч евро. Это не рекордная сумма для украинки: за победу на "тысячнике" в Мадриде она получила более миллиона в единой европейской валюте.

Если бы Марте все же удалось преодолеть сопротивление Мирры Андреевой, она бы сразу стала богаче минимум на 1 миллион 400 тысяч евро. Победительница Ролан Гаррос добавит к своему банковскому счету 2 миллиона 800 тысяч евро.

Какой общий размер призовых Костюк за карьеру?

Вместе с чеком, который Марта получит в Париже, ее заработанные теннисом средства пересекут отметку в 9 миллионов долларов. Интересно, что четверть этой суммы Костюк заработала в этом сезоне, когда достигла наибольших вершин – победы в Мадриде и первого полуфинала Гренд-слэма.