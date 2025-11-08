Отношения не изменились, – Костюк об экс-россиянке, отказавшейся от гражданства

Украинские теннисистки демонстративно не жмут руку представительницам страны-агрессора. Однако Марта Костюк сделала исключение для бывшей россиянки Дарьи Касаткиной.

На турнире серии WTA 1000 в Риме, который состоялся в мае 2025 года, Марта Костюк победила Дарью Касаткину. Вторая ракетка Украины на пресс-ланче с участием медиа объяснила, какие у нее отношения с экс-россиянкой, которой пожала руку, сообщает 24 Канал.

Как Костюк относится к Касаткиной?

Марта Костюк отметила, что ей известна позиция Дарьи Касаткиной к войне в Украине. Также украинка поддержала решение бывшей россиянки отказаться от гражданства.

Мне достаточно того, что она отказалась от своего гражданства, чтобы относиться к ней с уважением. Однако это не значит, что я сейчас побегу с ней обниматься. Она хорошая девушка, моя коллега, но я говорила неоднократно, мои отношения с ней не изменились,

– рассказала Костюк.

Отметим, Дарья Касаткина сменила российское гражданство на австралийское в марте 2025 года. На турнире в Риме теннисистка представляла Австралию.

Какова позиция Касаткиной по отношению к войне в Украине?

Дарья Касаткина еще в 2022 году публично осудила агрессию России против Украины. Теннисистка назвала войну "кошмаром" и призвала ее остановить. Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в комментариях поблагодарил россиянку за смелую позицию.

После смены гражданства Дарью Касаткину поддержала Федерация тенниса Украины за ее принципиальную антивоенную позицию и критику российских властей.

Отметим, что в 2022 году Дарья Касаткина совершила каминг-аут и сообщила о своих отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.

