"У нас была очень тяжелая ночь": Костюк растрогала заявлением об Украине после победы над Свитолиной

Марта Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал Ролан Гаррос. После победы в украинском дерби теннисистка посвятила свой успех всей Украине.

Украинская теннисистка продолжает творить историю на кортах Парижа. После триумфа над Элиной Свитолиной Марта не сдержала эмоций и обратилась к украинцам со словами поддержки, передает 24 Канал.

Смотрите также Свадьба на Кипре и уникальное платье от Wilson: что известно о личной жизни Марты Костюк

Что сказала Костюк после победы?

Во время послематчевого интервью в эфире Eurosport Костюк заявила, что хочет посвятить свое выступление украинскому народу, который уже более четырех лет живет в условиях полномасштабной войны.

Прежде всего хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. В Украине, особенно в Киеве, у нас снова была очень тяжелая ночь. Погибло много людей. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его несокрушимости. Спасибо. Слава Украине!,

– сказала теннисистка.

Матч, который вошел в историю украинского тенниса

В четвертьфинале Ролан Гаррос состоялось первое в истории украинское дерби на стадии Grand Slam между Мартой Костюк и Элиной Свитолиной. Победу одержала Костюк, которая выиграла матч в трех сетах и впервые в карьере вышла в полуфинал мэйджора.

После завершения встречи Марта отметила, что этот поединок имел особое значение не только для нее лично, но и для всей страны. Также теннисистка отдельно поблагодарила Свитолину за ее вклад в развитие украинского тенниса и влияние на младшее поколение спортсменок.

Напомним, в полуфинале Ролан Гаррос Костюк встретится с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой.