Костюк поставила на место первую ракетку России: украинка совершила суперкамбэк в Цинциннати

Марта Костюк совершила камбэк в матче с Миррой Андреевой в Цинциннати. Украинка проиграла первый сет, но затем разгромила соперницу и одержала победу.

Матч 1/8 финала начался не в пользу украинки, которая уступила сопернице первый сет. Однако Костюк сумела кардинально изменить ход встречи и завершила ее уверенной победой, сообщает 24 Канал.

Костюк – Андреева 4:6, 6:0, 6:2

Украинская теннисистка Марта Костюк неудачно начала матч 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати против россиянки Мирры Андреевой. В первом сете Костюк уступила сопернице со счетом 4:6. Украинка допустила три двойные ошибки, тогда как Андреева смогла лучше воспользоваться своими шансами на подаче.

Зато во втором сете Марта Костюк полностью перехватила инициативу и не оставила Мирре Андреевой никаких шансов. Украинка уверенно выиграла сет со счетом 6:0.

Костюк сразу же захватила преимущество и продолжила давить на соперницу, не позволив ей выиграть ни одного гейма. Таким образом, после неудачного старта украинка сравняла счет в матче.

Решающий сет

При счете 1:1 по сетам судьба путевки в четвертьфинал турнира в Цинциннати решалась в третьей, решающей партии.

Последний сет оказался более равным. Соперницы обменивались выигранными очками, но в итоге Марта Костюк одолела сильнейшую теннисистку России со счетом 6:2.

Костюк и Андреева до этого трижды играли друг с другом – все эти встречи состоялись в 2026 году. Марта обыграла россиянку на стадии четвертьфинала турнира WTA 500 в Брисбене и выиграла финал турнира серии 1000 в Мадриде. В свою очередь, Андреева обыграла украинку в полуфинале "Ролан Гаррос".

В 1/4 финала турнира украинка сыграет с победительницей матча Коко Гофф (США) – Мария Боузкова (Чехия).