Марта Костюк своим стильным образом произвела фурор в Китае

Вторая ракетка Украины Марта Костюк привлекла внимание на предтурнирном мероприятии в Ухане. Теннисистка появилась на вечеринке в нежно-розовом платье от известного бренда Miu Miu.

24-летняя украинка прибыла в Китай, где стартует престижный турнир серии WTA 1000. Перед началом соревнований спортсменка приняла участие в традиционном мероприятии для участниц, и ее стильный образ не остался без внимания, сообщает 24 Канал.

Как Марта Костюк поразила своим образом в Китае

Для вечеринки участниц турнира в Ухане Марта Костюк выбрала нежно-розовое платье миди от итальянского модного бренда Miu Miu. Теннисистка дополнила наряд черной сумочкой и светлыми мюлями с квадратным носком.

Образ украинки сочетал в себе сдержанную элегантность и современные модные акценты. Костюк сделала ставку на лаконичные аксессуары, которые гармонично дополнили платье.

Фотографии с предтурнирного мероприятия в инстаграме украинки привлекли внимание болельщиков и пользователей соцсетей. Для спортсменок такие встречи – повод не только пообщаться перед стартом соревнований, но и продемонстрировать свой стиль за пределами теннисного корта.

Костюк готовится к старту на турнире WTA 1000

Ухань примет престижные теннисные соревнования с 12 по 18 октября. Марта Костюк, занимающая десятое место в мировом рейтинге WTA, получила восьмой номер посева и начнет выступления сразу со второго круга.

Первой соперницей украинки станет победительница противостояния между гречанкой Марией Саккари и хорваткой Донной Векич. Также в основной сетке турнира сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, получившая пятый номер посева.

Для Костюк эти соревнования станут возвращением на корт после пропуска предыдущего турнира в Пекине из-за травмы. Украинка будет стремиться успешно провести заключительную часть сезона и заработать важные рейтинговые очки.

Напомним, на турнире в Ухане из-за травмы не выступит другая украинская теннисистка Александра Олейникова.