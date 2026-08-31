Костюк одержала первую победу на US Open в дорогих часах: цена аксессуара поражает

Вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно начала выступление на Открытом чемпионате США этого года. Победный образ сопровождала интересная деталь.

В первом круге от Марты Костюк пострадала австралийка Сторм Хантер – 6:4, 6:1. Во время матча в Нью-Йорке Марта Костюк носила часы стоимостью почти 50 тысяч долларов, пишет 24 Канал.

Какие часы носит Костюк на US Open

Вторая ракетка Украины появилась на арене с часами Patek Philippe Aquanaut Luce модели ref. 5067A-014 с синим циферблатом и ремешком аналогичного цвета.

Данный аксессуар не является новинкой. Линейка Aquanaut была представлена производителем еще в 2004 году, а данная модель в настоящее время снята с продажи.

Чаще всего это дорогостоящее устройство можно приобрести на аукционах. Известно, что осенью прошлого года одна из аналогичных моделей была продана в Нью-Йорке за 44 450 долларов.

Сколько Костюк может заработать на US Open

Подобные суммы вполне вписываются в бюджет ведущих теннисистов мира. После выхода во второй круг американского турнира Большого шлема Костюк гарантировала себе не менее 190 тысяч долларов призовых до вычета налогов. Победительница US Open получит около 5,5 миллиона долларов.

Самый крупный чек Марта заработала в июле за полуфинал Уимблдона.

За выход в третий раунд Костюк сразится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) / Клара Таусон (Дания). Матч состоится в среду, 2 сентября.