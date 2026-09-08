Марта Костюк переписала историю: две украинки вошли в топ-10 мирового теннисного рейтинга

Несмотря на поражение в 1/8 финала US Open, Марта Костюк по итогам американского турнира Большого шлема уже гарантированно войдет в первую десятку рейтинга WTA. Соперницы украинки также вылетели из турнира и не смогут обогнать ее по очкам.

Это не просто лучшее достижение в карьере Марты, но и исторический момент для украинского тенниса в целом. Никогда раньше у нас не было сразу двух своих представительниц в десятке сильнейших, пишет 24 Канал.

Костюк и Свитолина в элите

Рейтинг Марты Костюк зависел не только от ее собственных выступлений в Нью-Йорке, но и от результатов трех других теннисисток – Сораны Кирсти, Ивы Йович и Наоми Осаки. Все три также завершили соревнования на стадии 1/8 финала, поэтому не смогут набрать очки, чтобы опередить украинку.

Таким образом, в рейтинге, который WTA обнародует 14 сентября по итогам US Open, Марта будет уже десятой. Что касается Элины Свитолиной, то она улучшила свой результат прошлого года, дойдя до третьего круга, и даже поднялась в рейтинге на две позиции, заняв 7-е место. Ниже 8-й строчки первая ракетка Украины не опустится.

Это будет первый раз в истории, когда две украинки одновременно войдут в топ-десятку рейтинга. Рекорд касается не только женского тенниса: среди мужчин единственным нашим соотечественником в топ-10 был Андрей Медведев, который становился четвертой ракеткой мира в 1994 году. Александр Долгополов свой лучший результат зафиксировал в 2012 году на 13-й строчке.

Что дальше для Костюк и Свитолиной

У украинок есть неплохой шанс сохранить высокие позиции до конца сезона: Элина Свитолина в прошлом году полностью пропустила всю концовку года, поэтому не рискует терять очки, а только будет их набирать.

А у Марты осенняя часть календаря 2025 года оказалась откровенно неудачной, поэтому у нее тоже есть хорошие перспективы лишь пополнить свой актив.