Украина пыталась сорвать матч Лиги наций в Финляндии

Финляндия примет Беларусь в Лиге наций, несмотря на дипломатический протест Украины. Перед матчем финские футболисты проведут акцию в поддержку украинцев.

Матч состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки. При этом решение провести матч именно в Финляндии вызвало общественную дискуссию и дипломатическую реакцию украинской стороны, пишет "Суспильне Спорт".

Украина выступила против проведения матча

Изначально Футбольная ассоциация Финляндии планировала провести домашнюю встречу с Беларусью на нейтральном поле. Однако в мае организация изменила решение и определила местом проведения Олимпийский стадион в Хельсинки.

Посол Украины в Финляндии Михаил Выдойник раскритиковал это решение. Украинское посольство также направило дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел Финляндии.

По словам дипломата, Украина разочарована тем, что Беларусь получила возможность сыграть на стадионе, где проводит домашние матчи сборная Финляндии. Видойник заявил, что таким образом России и Беларуси не следует подавать сигнал об ослаблении международного давления.

Приглашение Беларуси в Финляндию, на то самое поле, где играют финские спортсмены, – это позор. Такие поступки являются признаком слабости. Эта слабость может привести к очень опасной ситуации, в которой Россия получит открытый путь для расширения своей войны на другие части Европы,

– передает слова дипломата финское издание Yle.

При этом Футбольная ассоциация Финляндии подчеркивает, что выступает против участия России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях. Генеральный секретарь организации Марко Касагранде отметил, что ситуацию обсуждали с Украинской ассоциацией футбола.

Финляндия решила сыграть и помочь Украине

В финской ассоциации пояснили, что отказ от матча мог бы привести к техническому поражению, спортивным санкциям и значительным финансовым потерям, в частности из-за медийных соглашений. Поэтому команда решила провести матч, но использовать его для поддержки Украины.

Капитанская Рада сборной Финляндии накануне игры обнародовала заявление в поддержку украинцев. Капитан команды Лукаш Градецкий рассказал, что футболисты обсуждали ситуацию внутри сборной, после чего решили сосредоточиться на матче.

Перед матчем финские футболисты проведут разминку в футболках с надписью "We Stand for Peace". Также болельщики планируют акцию в поддержку Украины, если ее одобрит УЕФА.

Кроме того, Футбольная ассоциация Финляндии передаст Украине чистую прибыль от продажи билетов на матч. Окончательная сумма помощи пока неизвестна из-за невысоких темпов продаж.

Матч Лиги наций между Финляндией и Беларусью состоится сегодня, 29 сентября, на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Начало – в 19:00 по киевскому времени.