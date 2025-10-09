Сборные Украины и России дважды в своей истории пересекались на футбольном поле. В 1999 году команды сыграли легендарный матч в Москве, по итогам которого Украина помешала России выйти на чемпионат Европы.

Вторая и последняя встреча Украины и России состоялась 26 лет назад – 9 октября 1999 года и завершилась ничьей благодаря голу Андрея Шевченко. Бывший футболист Олег Лужный, который сыграл в том матче на "Лужниках", в комментарии 24 канала поделился воспоминаниями о принципиальном противостоянии с россиянами.

Что сказал Лужный о матче Россия – Украина?

Олег Лужный рассказал, что означал сверхпринципиальный матч против России в Москве для сборной Украины.

Был очень большой ажиотаж перед этим матчем, потому что впервые в истории Украина и Россия встречались. Это была очень принципиальная игра в отборе на чемпионат Европы. Надо было побеждать, а до этого мы выиграли дома (3:2 – 24 канал) и здесь реально сделали результат. Самое главное было в Москве не проиграть – ничья нас устраивала,

– рассказал Олег Романович.

Олег Лужный также вспомнил, какие эмоции были у сборной Украины перед матчем против России и что происходило после противостояния.

"Перед матчем эмоции были одинаковые – все настроены, полная концентрация. Каждый игрок настраивается по своему, ведь ответственность была очень высока. Ошибка могла привести к поражению. После игры, какие могут быть эмоции когда мы играли против России? Вышли дальше и ни разу не проиграли. Нам побили окна в автобусе, когда мы ехали в аэропорт. Мы закрывали шторы, чтобы камни не летели",

– добавил Лужный.

Как прошел матч Россия – Украина?