Между Францией и Парагваем разгорелся политический скандал из-за Мбаппе

Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру после расистских высказываний сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес капитана французской сборной Килиана Мбаппе. Скандал разразился после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Инцидент вызвал широкий резонанс в футбольном сообществе и за его пределами. Подробнее о ситуации и реакции на нее расскажет 24 Канал.

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Какова реакция Федерации футбола Франции?

В своем официальном заявлении Федерация назвала слова парагвайской политики "абсолютно отвратительными и неприемлемыми". Организация подчеркнула, что такие действия являются противоправными и должны преследоваться по закону как во Франции, так и за рубежом.

Игроки сборной Франции представляют Францию, поэтому эти высказывания – оскорбление для всей нашей страны,

– подчеркнули в Федерации.

Что сказал Эммануэль Макрон?

Президент Франции публично поддержал лидера национальной команды в своих соцсетях.

Еще один гол от Килиана Мбаппе. На этот раз – против расизма. Моя полная поддержка. Когда слова пытаются осквернить, наши ценности дают отпор: достоинство, уважение, братство,

– написал французский лидер.

Реагировали ли в Парагвае?

Инцидент быстро перерос в международный дипломатический скандал, что вынудило высшее руководство Парагвая принять меры. По информации Елисейского дворца, президент Парагвая Сантьяго Пенья направил официальное письмо Макрону, в котором решительно осудил поведение сенаторши. Ранее с аналогичным осуждением расистских выпадов выступило и Министерство иностранных дел Парагвая, продемонстрировав солидарность с французским капитаном.

Что произошло?

Амарилья опубликовала в соцсети X длинный пост с резкими высказываниями в адрес Мбаппе. В частности, она назвала его "колонизированным камерунцем", заявила, что "этот идиот даже писать не научился", а также добавила, что "вместо материнского молока он сосал кокосы".