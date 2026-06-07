Один из самых богатых клубов УПЛ сменит название – СМИ

Металлист 1925 может уже в ближайшее время остаться в прошлом. Харьковский клуб готовит масштабный ребрендинг, который предусматривает смену названия.

После завершения сезона УПЛ харьковчане активно перестраивают команду и работают над трансферным усилением. Однако главная сенсация лета может касаться не состава, а самой идентичности клуба, сообщает ютуб-канал "Камон, Плей".

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Какое название будет иметь харьковский клуб?

Металлист 1925 готовит одно из самых громких изменений в украинском футболе в это межсезонье. По информации источника, руководство уже фактически приняло решение о переименовании клуба.

Ожидается, что вместо привычного названия Металлист 1925 клуб будет выступать под брендом ФК Харьков. Сейчас идет подготовка к официальному объявлению и презентации нового образа команды.

По имеющейся информации, в клубе стремятся сделать процесс максимально эффектным и превратить его в полноценный ребрендинг. Таким образом харьковчане могут открыть новую страницу своей истории уже перед стартом нового сезона в УПЛ.

В клубе также готовят масштабное обновление состава

Параллельно Металлист 1925 проводит серьезную кадровую реформу. Команду уже покинули Владислав Калитвинцев, Вячеслав Чурко, Евгений Пасич и Денис Мозиль. Ожидается, что это далеко не последние изменения, ведь у ряда футболистов завершается срок действия контрактов.

В то же время руководство активно работает над усилением состава. Среди потенциальных новичков называют аргентинского опорного полузащитника Рафаэля Профини, трансферная стоимость которого оценивается примерно в 3 миллиона евро. Также клуб ищет варианты для усиления флангов атаки и ведет поиск вингеров.

Поэтому ближайшие недели могут стать определяющими для харьковского клуба. Если информация о переименовании подтвердится официально, украинский футбол получит не только обновленную команду, но и фактически новый бренд на карте Премьер-лиги.

Напомним, прошлый сезон УПЛ подопечные Младена Бартуловича завершили на 5 месте, остановившись в шаге от еврокубковой зоны.