Экс-футболист Динамо получит работу в клубе Лиги чемпионов

Недавно Иван Юрич возглавил итальянскую Аталанту. К его тренерскому штабу может присоединиться бывший игрок киевского Динамо.

Мигель Велозу может войти в тренерский штаб Ивана Юрича в Аталанте. Хорватский наставник рассчитывает на услуги португальца, пишет 24 канал со ссылкой на Сalciopisa.it.

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Экс-динамовец будет работать в Аталанте

Юрич снова хочет поработать с Велозу, поскольку тот был ключевым игроком под руководством хорватского тренера в Вероне.

Летом 2024 года Мигель Велозу завершил футбольную карьеру и присоединился к тренерскому штабу Филиппо Индзаги в Пизе. Они сумели вывести команду в Серию А, однако в конце сезона главный тренер покинул клуб и возглавил Палермо.

Сейчас Аталанта ведет переговоры с Пизой по выплате компенсации за переход Мигеля Велозу в итальянский клуб.

Справка. С 2012 года до 2019 года португальский футболист выступал в составе киевского Динамо.

Отметим, что в составе киевской команды Мигель Велозу сыграл 127 матчей, в которых забил 14 голов.