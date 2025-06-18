Экс-футболист Динамо получит работу в клубе Лиги чемпионов
- Иван Юрич возглавил Аталанту, и к его штабу может присоединиться экс-игрок Динамо Мигель Велозу.
- Аталанта ведет переговоры с Пизой по компенсации за переход Велозу, который был ключевым игроком под руководством Юрича в Вероне.
Мигель Велозу завершил карьеру летом 2024 года и присоединился к тренерскому штабу Филиппо Индзаги в Пизе, помог команде выйти в Серию А.
Недавно Иван Юрич возглавил итальянскую Аталанту. К его тренерскому штабу может присоединиться бывший игрок киевского Динамо.
Мигель Велозу может войти в тренерский штаб Ивана Юрича в Аталанте. Хорватский наставник рассчитывает на услуги португальца, пишет 24 канал со ссылкой на Сalciopisa.it.
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Экс-динамовец будет работать в Аталанте
Юрич снова хочет поработать с Велозу, поскольку тот был ключевым игроком под руководством хорватского тренера в Вероне.
Летом 2024 года Мигель Велозу завершил футбольную карьеру и присоединился к тренерскому штабу Филиппо Индзаги в Пизе. Они сумели вывести команду в Серию А, однако в конце сезона главный тренер покинул клуб и возглавил Палермо.
Сейчас Аталанта ведет переговоры с Пизой по выплате компенсации за переход Мигеля Велозу в итальянский клуб.
Справка. С 2012 года до 2019 года португальский футболист выступал в составе киевского Динамо.
Отметим, что в составе киевской команды Мигель Велозу сыграл 127 матчей, в которых забил 14 голов.