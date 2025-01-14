На войне погиб президент украинского футбольного клуба Михаил Коваль

После начала полномасштабного вторжения украинская нация объединилась, чтобы защитить родную страну от оккупантов. В стороне, конечно же, не осталось и спортивное сообщество.

Одним из тех, кто взял оружие в руки, стал президент футбольного клуба Подолье Васильковцы Михаил Коваль. К сожалению, 12 января 2025 года он вернулся с фронта на щите, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чертковскую РГА.

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Невосполнимая потеря

Его жизнь оборвалась после попадания вражеского дрона в автомобиль, в котором находился украинский воин. Это произошло в поселке Ямполь Краматорского района Донецкой области.

Он всегда был лидером и примером для других в своей общине, чрезвычайно любил родную землю и много вложил в ее развитие. Видимо, именно поэтому, Михаил прошел АТО и в самое трудное время для страны снова стал на ее защиту,

– отметили в общине.

Свои соболезнования по поводу гибели президента Подолья из Васильковцев выразили также в Ассоциации футбола Тернопольщины:

"Большая потеря и боль для семьи Коваль, команды Подолье, Васильковецкой общины и всей Тернопольщины. Ассоциация футбола Тернопольщины выражает глубокие соболезнования родным, друзьям, близким и всем кто знал Михаила. Вечная память! Покойся с Богом! Герои не умирают".

Отметим, что Михаил Коваль погиб в возрасте 34 лет. Он также был известным аграрием и местным депутатом в родном селе Васильковцы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Коваля. Вечная память павшему защитнику Украины!