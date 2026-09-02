Мудрика жестоко унизили из-за трансфера в Тоттенхэм

Украинский вингер недавно сменил лондонский клуб, перейдя из Челси в Тоттенхэм на правах аренды. Впрочем, эксперты уже сейчас весьма скептически оценивают перспективы Мудрика в составе "шпор".

Михаил Мудрик оказался в числе худших летних трансферов АПЛ по версии The Athletic. Ниже украинца в рейтинге находятся лишь два новичка.

Мудрику досталось место почти в самом конце рейтинга

Авторитетное издание составило рейтинг летних трансферов команд АПЛ в 2026 году. В список вошли 154 перехода, однако Михаил Мудрик оказался лишь на 152-й позиции.

Журналист довольно резко объяснил столь низкое место украинца. Он сравнил ситуацию со специалистом, который долгое время не работал по профессии, но вдруг получил предложение от одной из самых богатых и амбициозных компаний.

По мнению автора, именно так выглядит переход Мудрика в Тоттенхэм. Украинец долгое время не играл на профессиональном уровне, а потому есть большие сомнения, что он сразу сможет стать важным футболистом для новой команды.

Мы не видим, что Мудрик многого добился в Тоттенхэме,

– отметил обозреватель.

Автор готов сменить профессию из-за Мудрика

Наиболее показательной стала заключительная часть оценки. В материале отмечается, что у Тоттенхэма есть опция выкупа украинца за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Журналист настолько не верит в такое развитие событий, что сделал довольно смелое заявление: если "шпоры" действительно заплатят эту сумму за Мудрика, он готов оставить журналистику и стать сварщиком.

Ниже украинца в рейтинге оказались лишь два трансфера. 154-е место занял переход Эмануэля Эмеги из Страсбура в Челси за 21 миллион фунтов, а 153-ю строчку отдали переходу Лума Чауни из Бернли в Ковентри Сити за 20 миллионов.

Напомним, Мудрик присоединился к Тоттенхэму в последние часы летнего трансферного окна. Лондонский клуб взял украинца в аренду у "Челси", получив при этом возможность выкупить его контракт за 75 миллионов фунтов.