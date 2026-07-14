Мудрик проиграл 1,3 миллиона евро – что произошло с футболистом сборной Украины

Михаил Мудрик проиграл дело в Палате по разрешению споров УАФ. Иск против вингера Челси и сборной Украины подал его бывший агент Алексей Алехин.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире проекта "ТаТоТаке". По его информации, Палата по разрешению споров УАФ частично удовлетворила иск бывшего представителя футболиста.

Какие подробности известны по делу Мудрика?

Дело касается невыплаты части агентского вознаграждения после трансфера Мудрика в "Челси".

Речь идет о последнем финансовом транше в размере 1,3 миллиона евро, который, по словам Спиваковского, не был перечислен компании Алехина. Официальный пресс-релиз УАФ по этому поводу ожидается в конце июля, однако решение по делу уже принято.

В то же время Мудрик имеет право обжаловать вердикт Палаты по разрешению споров УАФ в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Кто еще подавал иск против Мудрика?

Бывшие агенты Мудрика подали против него судебные иски и жалобы. Помимо Алехина, представляющего компанию ALIK Football Management, в суд обратился также основатель JJDS Management Limited Фемис Сегиров, как стало известно из его интервью Sport-express.ua.

Иск основан на предполагаемом нарушении условий соглашения, заключенного в 2023 году. Согласно ему, JJDS Management Limited должна была получать 30% доходов футболиста от рекламных и спонсорских контрактов.

Среди ответчиков по делу также фигурируют нынешний агент Мудрика Вадим Шаблий, его компания ProStar и футбольный клуб "Челси". Общая сумма заявленных требований составляет примерно 6 миллионов евро.

В рамках разбирательства суд уже постановил арестовать активы Мудрика на сумму 2,5 миллиона фунтов стерлингов, а также ввел ограничения на его еженедельные расходы.