В Британии заморозили счета Мудрика

Британский суд принял решение заморозить часть активов украинского футболиста Михаила Мудрика. Причиной стал судебный спор по имиджевым правам и требованиям более чем на 6 миллионов евро.

Пока Михаил Мудрик отбывает четырехлетнюю дисквалификацию, вокруг вингера Челси разразился новый скандал. На этот раз он связан не с футболом, а с многомиллионным судебным иском в Великобритании, пишет Derby Derby .

Суд заморозил часть активов Мудрика

Компания JJDS Management Limited подала иск против Михаила Мудрика, требуя компенсацию в размере более 6 миллионов евро. Истец утверждает, что футболист нарушил условия договора об имиджевых правах и не перечислил компании должную часть доходов, полученных от рекламных и коммерческих соглашений.

В рамках обеспечения иска британский суд постановил заморозить находящиеся на его банковских счетах активы украинца на сумму 3 миллиона евро. Такое решение должно гарантировать возможность выполнения потенциального судебного вердикта, если требования истца будут удовлетворены.

Основатель JJDS Management Limited Фемис Сегиров подтвердил, что средства футболиста уже заблокированы.

Средства Мудрика заморожены, его активы заблокированы. Поэтому нас не беспокоит, если судебный процесс продлится немного дольше. Наши требования должным образом обеспечены,

– заявил Сегиров.

Проблемы Мудрика продолжаются

Новый судебный процесс стал еще одним серьезным ударом по карьере украинского вингера. Напомним, в январе 2023 года Мудрик перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 70 миллионов евро, став самым дорогим украинским футболистом в истории.

В конце 2024 года карьера украинца резко затормозила после положительного допинг-теста. В декабре в его организме был запрещен препарат мельдоний, из-за чего футболиста дисквалифицировали на четыре года.

К моменту отстранения Мудрик успел провести за Челси 73 матча, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Теперь, кроме последствий допингового дела, украинскому футболисту придется отстаивать свои интересы еще и в британском суде в многомиллионном споре по поводу имиджевых прав.