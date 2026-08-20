Мудрика исключили из основного состава Челси: украинец будет тренироваться отдельно от команды

Лондонский клуб решил отделить Михаила Мудрика от основной группы футболистов. Украинец вошел в список игроков, которых Челси хочет продать до конца трансферного окна.

Украинский вингер оказался в числе футболистов, на которых тренерский штаб "синих" в настоящее время не рассчитывает. Клуб уже определился с дальнейшими планами в отношении этой группы и готов рассматривать различные варианты продолжения карьеры для своих игроков, пишет Football.London.

Мудрику ищут новую команду

Михаил Мудрик теперь будет тренироваться вместе с группой футболистов, которых "Челси" планирует отпустить. Среди них также Николас Джексон, Лиам Делап, Денни Велбек, Джордан Хендерсон, Аксель Дисаси и Тосин Адарабиойо. Всего в этой группе может находиться до 12 игроков.

При этом в лондонском клубе подчеркивают, что речь не идет о создании отдельной "группы изгоев". Футболисты продолжают работать на той же тренировочной базе, а состав групп может меняться в зависимости от ситуации.

"Челси" хочет решить судьбу этих футболистов до закрытия трансферного окна. Клуб рассматривает как полноценные трансферы, так и аренды.

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Что касается украинца, лондонцы пока отдают предпочтение именно аренде. Одним из наиболее реальных вариантов называют новичка АПЛ "Ковентри", который может стать следующим клубом Мудрика.

Накануне украинец получил новый номер в "Челси" – 33-й. В то же время решение о переводе в отдельную тренировочную группу может свидетельствовать о том, что будущее Мудрика в лондонском клубе остается под большим вопросом.

"Челси" начнет новый сезон 23 августа матчем против "Фулхэма".