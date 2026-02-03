Ждать еще долго: когда Михаил Мудрик может вернуться к тренировкам

Потенциальная дисквалификация украинского вингера Челси Михаила Мудрика из-за допинга длится уже более года. И это, при худшем сценарии, может быть лишь небольшая часть периода его отстранения.

Дело Мудрика до сих пор остается непубличным, и приговор в нем не объявляют очень долго. Но даже при условии более мягкого наказания футболист еще длительное время будет вне тренировок, заявил журналист Игорь Цыганык в своем ютуб-проекте.

Когда Мудрик вернется в Челси?

По словам Цыганика, отсчет санкций в отношении Мудрика в любом случае начинается с декабря 2024 года – времени, когда было объявлено о положительной пробе "А" на мельдоний, и украинец прекратил выступления за Челси и сборную Украины.

Юристы футболиста сейчас активно работают над тем, что контрольные органы максимально сократили срок отстранения вингера. Однако в случае подтверждения факта употребления допинга не стоит думать, что дисквалификация может быть меньше двух лет. В худшем же случае – все четыре.

То есть сыграть Мудрик сможет не раньше декабря 2026 года. Правила позволяют начать полноценный тренировочный процесс чуть раньше, чтобы футболист успел восстановить утраченные игровые кондиции.

Что известно о допинговом деле Мудрика?