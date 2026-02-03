Ждать еще долго: когда Михаил Мудрик может вернуться к тренировкам
- Михаил Мудрик может вернуться к тренировкам не ранее декабря 2026 года из-за потенциальной дисквалификации на допинг.
- Допинг-проба "Б", открытая летом 2025 года, также оказалась положительной, что затрудняет быструю отмену дисквалификации.
Потенциальная дисквалификация украинского вингера Челси Михаила Мудрика из-за допинга длится уже более года. И это, при худшем сценарии, может быть лишь небольшая часть периода его отстранения.
Дело Мудрика до сих пор остается непубличным, и приговор в нем не объявляют очень долго. Но даже при условии более мягкого наказания футболист еще длительное время будет вне тренировок, заявил журналист Игорь Цыганык в своем ютуб-проекте.
Когда Мудрик вернется в Челси?
По словам Цыганика, отсчет санкций в отношении Мудрика в любом случае начинается с декабря 2024 года – времени, когда было объявлено о положительной пробе "А" на мельдоний, и украинец прекратил выступления за Челси и сборную Украины.
Юристы футболиста сейчас активно работают над тем, что контрольные органы максимально сократили срок отстранения вингера. Однако в случае подтверждения факта употребления допинга не стоит думать, что дисквалификация может быть меньше двух лет. В худшем же случае – все четыре.
То есть сыграть Мудрик сможет не раньше декабря 2026 года. Правила позволяют начать полноценный тренировочный процесс чуть раньше, чтобы футболист успел восстановить утраченные игровые кондиции.
Что известно о допинговом деле Мудрика?
- По информации The Chelsea Forum, УЕФА недовольна затягиванием рассмотрения производства по употреблению допинга Мудриком в Футбольной ассоциации Англии. Руководящий орган европейского футбола хочет, чтобы приговор был объявлен быстрее.
- Игорь Цыганык утверждает, что допинг-проба "Б" была открыта летом 2025 года, и она тоже оказалась положительной, что уменьшает шансы украинца на то, что дисквалификация будет быстро снята.