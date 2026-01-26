Революционное лечение и ИИ-интервью: что известно о состоянии Михаэля Шумахера

Один из величайших автогонщиков всех времен, семикратный чемпион мира в Формуле-1 Михаэль Шумахер вот уже более 12 лет не появляется на публике. После трагического инцидента жизнь пилота поделились на "до" и "после".

Одна ошибка на лыжной трассе стоила Шумахеру возможности общаться с миром. 24 Канал рассказывает, как легенда Формулы-1 борется не за трофеи, а за собственную жизнь.

Как Шумахер травмировался на лыжах?

Михаэль был опытным ценителем горнолыжного отдыха. 29 декабря 2013 года он катался с сыном Миком и друзьями во Французских Альпах.

Шумахер выехал за пределы трассы и на неподготовленном участке под свежим снегом наткнулся на камень. Он упал и ударился головой о выступ скалы настолько сильно, что шлем аж раскололся. Позже врачи скажут, что именно элемент защиты спас гонщику жизнь.

Вертолетом Шуми доставили в больницу, ему провели две нейрохирургические операции, после которых ввели в состояние комы. Почти через полгода он покинул госпиталь в Гренобле, чтобы продолжить лечение дома. Шумахер уже не был в коме, но не мог самостоятельно передвигаться и говорить и имел проблемы с памятью.

Как происходило лечение Шумахера?

Долгое время семья не распространяла никакой новой информации о состоянии спортсмена. Его жизнь стала полностью непубличной.

Только в 2019 году The Telegraph написали, что Шумахер достиг определенного прогресса и чувствует себя лучше. А потом то же издание сообщило, что бывший пилот проходит в Париже революционную терапию по применению стволовых клеток, при этом находясь в сознании.

Конечно, такие методы требовали очень больших денег. Коринна Шумахер, жена спортсмена, как-то признавалась, что потратила на лечение мужа десятки миллионов евро. Пришлось даже продать дом и частный самолет, чтобы покрыть расходы.

При этом в 2017 году Forbes признал Шумахера одним из самых богатых спортсменов мира, оценив его состояние в 1 миллиард долларов.

Какие скандалы сопровождали лечение Шумахера?

Состояние Шумахера несколько раз становилось поводом для скандалов и спекуляций.

В 2023 году семья подала в суд на журналистов, которые решили сделать сенсацию и обнародовали "первое интервью с Михаэлем Шумахером". Как пишет BBC, немецкий журнал Die Aktuelle позже признался, что создал материал с помощью искусственного интеллекта, ведь пилот точно не мог общаться с прессой.

А уже в 2025-м бывший охранник в доме Шумахеров начал требовать от семьи 12 миллионов фунтов за то, чтобы не публиковать частные фотографии спортсмена. Как отметил The Guardian, шантаж закончился для его участников тюремными приговорами.

Что сейчас известно о состоянии Шумахера?

Издание Daily Mail получило новую информацию о здоровье экспилота. Оказалось, что Шумахер уже не прикован к постели и может сидеть в колесном кресле. Однако в быту он так же зависим от заботы семьи.

Шумахер пока не может ходить или говорить и вынужден общаться невербально. При этом он узнает близких и даже смотрит гонки Формулы-1.