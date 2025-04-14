Литовский атлет дважды за день обновил мировой рекорд в метании диска: исторические видео
- Литовский метатель диска Миколас Алекна дважды обновил свой мировой рекорд на соревнованиях в Оклахоме, достигнув результатов 74,89 метра и 75,56 метра.
- На этом турнире также отличился австралиец Мэттью Денни, который превзошел прошлогодний рекорд с результатом 74,78 метра, завоевав "серебро".
В воскресенье, 13 апреля, состоялись соревнования в Оклахоме по легкой атлетике в рамках бронзовой категории Континентального тура. На них историю своего вида спорта переписал метатель диска Миколас Алекна.
Литовский атлет обновил мировой рекорд, который принадлежал ему с апреля 2024 года. Более того, он сделал это дважды, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Athletics.
Читайте также 17-летняя спортсменка побила рекорд, который держался почти 60 лет
Невероятный турнир
В финале Алекна уже в первой попытке показал результат 74,89 метра. Это позволило ему превзойти прошлое достижение на 54 сантиметра.
Миколас Алекна установил мировой рекорд: смотрите видео
А впоследствии 22-летний спортсмен стал первым атлетом в истории, который пересек отметку в 75 метров. Он стал чемпионом с результатом 75,56 метра.
Второй рекорд за турнир от литовского атлета: смотрите видео
Интересно. На этом турнире в целом трижды превзошли прошлогодний мировой рекорд. Еще однажды это удалось австралийцу Мэттью Дэнни, который завоевал "серебро" с результатом 74,78 метра.
Отметим, что Миколас Алекна является сыном двукратного олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны. Его отец в 2000 году метнул диск на 73,88 метра, что также является одним из лучших результатов в истории.