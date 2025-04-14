Литовский атлет дважды за день обновил мировой рекорд в метании диска: исторические видео

В воскресенье, 13 апреля, состоялись соревнования в Оклахоме по легкой атлетике в рамках бронзовой категории Континентального тура. На них историю своего вида спорта переписал метатель диска Миколас Алекна.

Литовский атлет обновил мировой рекорд, который принадлежал ему с апреля 2024 года. Более того, он сделал это дважды, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Athletics.

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Невероятный турнир

В финале Алекна уже в первой попытке показал результат 74,89 метра. Это позволило ему превзойти прошлое достижение на 54 сантиметра.

Миколас Алекна установил мировой рекорд: смотрите видео

А впоследствии 22-летний спортсмен стал первым атлетом в истории, который пересек отметку в 75 метров. Он стал чемпионом с результатом 75,56 метра.

Второй рекорд за турнир от литовского атлета: смотрите видео

Интересно. На этом турнире в целом трижды превзошли прошлогодний мировой рекорд. Еще однажды это удалось австралийцу Мэттью Дэнни, который завоевал "серебро" с результатом 74,78 метра.

Отметим, что Миколас Алекна является сыном двукратного олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны. Его отец в 2000 году метнул диск на 73,88 метра, что также является одним из лучших результатов в истории.