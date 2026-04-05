Экс-тренер Шахтера и Динамо находится в критическом состоянии

Румынский коуч Мирча Луческу после перенесенного инфаркта находится в госпитале в Бухаресте. Утром в воскресенье состояние 80-летнего тренера резко ухудшилось.

Сердечные аритмии Луческу перестали поддаваться медикаментозному лечению. Он переведен в отделение интенсивной терапии, пишет "Террикон" со ссылкой на медицинский отчет.

Что со здоровьем Мирчи Луческу?

В ночь на 5 апреля ситуация с сердцем у Луческу стала критической. Его беспокоят тяжелые аритмии, которые уже не способны стабилизировать врачи обычными методами.

Тренер находится под круглосуточным наблюдением. Врачи не дают прогнозов относительно его состояния. Известно, что в госпиталь днем прибыли жена и внучка Луческу.

Сын тренера Разван, который тоже работает наставником и должен сегодня выводить ПАОК на матч чемпионата Греции с Панатинаикосом, готов в любой момент срочно вылететь в Бухарест из-за экстренной ситуации с отцом.

Почему Луческу оказался в больнице?

В пятницу появилась информация о том, что известный тренер пережил сердечный приступ, и врачи буквально спасли ему жизнь. Впоследствии окружение Луческу уточнило, что речь шла об инфаркте.

Луческу недавно официально покинул пост главного тренера сборной Румынии. Он не выполнил с командой задачу попасть на чемпионат мира, уступив в полуфинале плей-офф команде Турции 0:1.

УЕФА и ФИФА официально признали румына наиболее возрастным тренером любой национальной сборной в истории.

Какие достижения имеет Мирча Луческу?