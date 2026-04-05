Экс-тренер Шахтера и Динамо находится в критическом состоянии
- 80-летний Мирча Луческу находится в критическом состоянии после инфаркта в госпитале Бухареста, где его состояние ухудшилось, и его перевели в интенсивную терапию.
- Луческу известен как двукратный победитель еврокубков и 9-кратный чемпион Украины, работая с командами Динамо и Шахтер.
Румынский коуч Мирча Луческу после перенесенного инфаркта находится в госпитале в Бухаресте. Утром в воскресенье состояние 80-летнего тренера резко ухудшилось.
Сердечные аритмии Луческу перестали поддаваться медикаментозному лечению. Он переведен в отделение интенсивной терапии, пишет "Террикон" со ссылкой на медицинский отчет.
Что со здоровьем Мирчи Луческу?
В ночь на 5 апреля ситуация с сердцем у Луческу стала критической. Его беспокоят тяжелые аритмии, которые уже не способны стабилизировать врачи обычными методами.
Тренер находится под круглосуточным наблюдением. Врачи не дают прогнозов относительно его состояния. Известно, что в госпиталь днем прибыли жена и внучка Луческу.
Сын тренера Разван, который тоже работает наставником и должен сегодня выводить ПАОК на матч чемпионата Греции с Панатинаикосом, готов в любой момент срочно вылететь в Бухарест из-за экстренной ситуации с отцом.
Почему Луческу оказался в больнице?
В пятницу появилась информация о том, что известный тренер пережил сердечный приступ, и врачи буквально спасли ему жизнь. Впоследствии окружение Луческу уточнило, что речь шла об инфаркте.
Луческу недавно официально покинул пост главного тренера сборной Румынии. Он не выполнил с командой задачу попасть на чемпионат мира, уступив в полуфинале плей-офф команде Турции 0:1.
УЕФА и ФИФА официально признали румына наиболее возрастным тренером любой национальной сборной в истории.
Какие достижения имеет Мирча Луческу?
- По данным Transfermarkt, Луческу является двукратным победителем еврокубков в статусе тренера: он выиграл Суперкубок УЕФА с Галатасараем в 2000 году и Кубок УЕФА с Шахтером в 2009 году.
- Луческу является 9-кратным чемпионом Украины и единственным тренером, кому это удавалось с двумя разными командами – Динамо и Шахтером.
- Так же с обоими грандами румынский специалист триумфовал в Кубке Украины, всего 7 раз.