Это капитуляция: Кличко раскритиковал мирный план Трампа по войне в Украине

Одной из самых обсуждаемых тем в мире стал новый план мирного урегулирования в Украине, который разработала администрация президента США Дональда Трампа. Он содержит целых 28 пунктов.

Все они, по мнению Дональда Трампа и его администрации, положительно повлияют на ускорение окончания войны в Украине, которую развязала Россия. Легенда бокса Владимир Кличко не смог пройти в стороне эту важную тему и высказал свое мнение относительно мирного плана США, передает 24 Канал со ссылкой на профиль Кличко в соцсети Х.

К теме Мирный план Трампа: Politico опубликовало полный текст документа

Как Кличко отреагировал на мирный план Трампа?

Бывший чемпион мира раскритиковал мирный план Трампа, который он назвал планом капитуляции.

Это не план мира. Это план капитуляции. Имперская Россия получает землю за свои преступления. Украина получает обещания, такие как гарантии безопасности 1994 года, написанные исчезающими чернилами. Нам не нужно 28 пунктов. Нам нужен один пункт: Россия, иди домой!

– написал Кличко-младший.

Отметим, что президент США Трамп заверил, что у Украины есть ровно неделя, чтобы согласиться с его предложением. Он заявил, что в четверг, 27 ноября, является последним и лучшим днем, чтобы Украина финально отреагировала на его мирный план. Слова главы Штатов относительно дедлайна появились в телеграмм-канале Clash Report.

Что предусматривает мирный план США?

В нем указано, что Украина должна ограничить численность Вооруженных Сил только до 600 тысяч. Зато наша страна сохранит ее суверенитет.

Также в этом плане есть пункт, который рассказывает, что Украина никогда не вступит в НАТО. В обмен на это Россия гарантирует, что больше не будет нападать на Украину.

Крым и Луганская и Донецкая области наша страна должна признать де-факто территорией России, тогда как границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта. Там будет создана буферная зона.

Также есть пункт о работе Запорожской атомной электростанции. В пункте говорится, что ЗАЭС будет под наблюдением Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), а электроэнергию от станции предлагают распределять 50 на 50 между Украиной и Россией.

В то же время Трамп заявил, что планирует ввести мощные санкции против нефти России, хотя точных сроков и условий не названо.