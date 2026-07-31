"Катастрофа": Маркевич жестко раскритиковал Динамо после провала в Европе

Поражение киевлян от греческого ПАОКа вызвало волну критики среди футбольных экспертов. Одним из самых эмоциональных стал комментарий Мирона Маркевича, который дал оценку текущему состоянию столичного клуба.

Легендарный тренер резко высказался о нынешнем киевском Динамо после вылета из Лиги Европы. Маркевич назвал главные проблемы команды и не стеснялся в выражениях в своей оценке, пишет Meta.ua.

Что сказал Маркевич

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич отреагировал на неудачное выступление Динамо во втором квалификационном раунде Лиги Европы, где команда уступила ПАОКу с общим счетом 2:5.

Специалист заявил, что главной проблемой киевского клуба является уровень футболистов. По его мнению, нынешний состав значительно уступает тем поколениям динамовцев, которые много лет формировали имидж клуба.

Уровень мастерства нынешних футболистов, скажем прямо, посредственный. К тому же, как показывают матчи, ограниченные физические возможности. Мы же помним и другое "Динамо", где всегда были физически сильные игроки, и уровень был несравним с нынешним составом футболистов,

– сказал Маркевич.

Маркевич вынес жесткий вердикт Динамо

Отдельно легендарный украинский тренер обратил внимание на ответственность футболистов, которые выходят на поле в футболке одного из самых титулованных клубов страны. Он подчеркнул, что нынешние игроки должны осознавать, какой клуб представляют, независимо от сложных обстоятельств.

Я понимаю, что сейчас другие времена. Однако люди должны осознавать, какую футболку они надевают. Одним словом – катастрофа,

– подытожил Маркевич.

Напомним, после неудачи в противостоянии с ПАОК Динамо выбыло из Лиги Европы. Теперь команда Игоря Костюка продолжит еврокубковый сезон в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, где ее соперником станет азербайджанский Карабах.