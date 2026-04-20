"Сейчас таких трудно найти": Маркевич назвал футболиста, в котором он не ошибся
- Мирон Маркевич вспоминает Андрея Гусина как образцового футболиста и человека, с которым он работал в Карпатах в 90-ых годах.
- Андрей Гусин, семикратный чемпион Украины, погиб в 2014 году в автокатастрофе, ему было 41 год.
Претендент на пост главного тренера сборной Украины Мирон Маркевич поделился воспоминаниями об игроке, который вызывал у него уважение как спортсмен и как человек. Специалист фактически открыл его талант, когда работал в Карпатах в начале 90-ых годов.
Мало кто знает, что Андрей Гусин начинал свой путь во львовском футболе, прежде чем стать звездой Динамо и сборной Украины. Для Маркевича он был образцом профессионального отношения к игре, рассказывал коуч "Украинскому футболу".
Что Маркевич вспоминает об Андрее Гусине?
Заслуженный тренер, который работал с Гусиным в Карпатах в начале эпохи независимости, отметил игровые качества хавбека, равных которому за следующие более 30 лет Маркевич фактически и не видел.
Гусин выполнял невероятный объем черновой работы, сегодня таких футболистов мало. Сейчас все хотят играть только с мячом. А из таких, как Андрей, в нашем футболе был один Тарас Степаненко. Гусин никогда лишнего не делал на поле: забрал-отдал, а еще и же мог забить,
– хвалил бывшего подопечного Маркевич.
Коуч также назвал Гусина порядочным человеком и примерным семьянином, который поражал умением совместить в себе все эти качества.
Сейчас таких трудно найти, потому что Андрей не пытался "светиться" перед кем-то. Сейчас много подобного: игрок еще по мячу не ударил, а уже будущая звезда, публикуют фото их женщин... Я на такое смотреть не могу. Гусин жил скромно, спокойно, выполнял свою работу,
– с теплотой отзывался Маркевич.
Экстренер признался, что ему обидно из-за ранней смерти Гусина. Он считает, что футболист заслужил благодарность за то, что доказал – Маркевич не ошибся, когда в 90-ых нашел его для большого футбола.
Что известно о жизни и смерти Андрея Гусина?
- Как отмечает Википедия, Андрей Гусин был семикратным чемпионом Украины в составе Динамо, выиграл четыре Кубка Украины.
- В составе сборной Украины принял участие в единственном для нашей главной команды чемпионате мира 2006 года, где вместе с партнерами дошел до четвертьфинала.
- Гусин погиб 17 сентября 2014 года на автодроме под Киевом, разбившись во время езды на мотоцикле. Ему был всего 41 год.