"Сейчас таких трудно найти": Маркевич назвал футболиста, в котором он не ошибся

Претендент на пост главного тренера сборной Украины Мирон Маркевич поделился воспоминаниями об игроке, который вызывал у него уважение как спортсмен и как человек. Специалист фактически открыл его талант, когда работал в Карпатах в начале 90-ых годов.

Мало кто знает, что Андрей Гусин начинал свой путь во львовском футболе, прежде чем стать звездой Динамо и сборной Украины. Для Маркевича он был образцом профессионального отношения к игре, рассказывал коуч "Украинскому футболу".

Что Маркевич вспоминает об Андрее Гусине?

Заслуженный тренер, который работал с Гусиным в Карпатах в начале эпохи независимости, отметил игровые качества хавбека, равных которому за следующие более 30 лет Маркевич фактически и не видел.

Гусин выполнял невероятный объем черновой работы, сегодня таких футболистов мало. Сейчас все хотят играть только с мячом. А из таких, как Андрей, в нашем футболе был один Тарас Степаненко. Гусин никогда лишнего не делал на поле: забрал-отдал, а еще и же мог забить,

– хвалил бывшего подопечного Маркевич.

Коуч также назвал Гусина порядочным человеком и примерным семьянином, который поражал умением совместить в себе все эти качества.

Сейчас таких трудно найти, потому что Андрей не пытался "светиться" перед кем-то. Сейчас много подобного: игрок еще по мячу не ударил, а уже будущая звезда, публикуют фото их женщин... Я на такое смотреть не могу. Гусин жил скромно, спокойно, выполнял свою работу,

– с теплотой отзывался Маркевич.

Экстренер признался, что ему обидно из-за ранней смерти Гусина. Он считает, что футболист заслужил благодарность за то, что доказал – Маркевич не ошибся, когда в 90-ых нашел его для большого футбола.

Что известно о жизни и смерти Андрея Гусина?