"Сейчас все замечают": Маркевич похвалил неочевидный выбор Нагельсманна на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал удачную игру немецкого нападающего Дениза Ундава. Эксперт считает её тренерским открытием.

Мирон Маркевич высоко оценил тактическую работу своего немецкого коллеги Юлиана Нагельсманна. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Гливинский Pro Spor".

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Что сказал Маркевич?

По словам опытного украинского тренера, Ундав долгое время оставался вне поля зрения широкой публики, но главный тренер его национальной сборной сумел хорошо изучить способности футболиста.

Я, честно говоря, не обращал на него внимания. Но сейчас, после того как он выходит на поле и показывает результат, его все замечают. Это тренерская находка, будем так говорить. Так что Нагельсманн не просто так взял его в команду,

– заявил Маркевич.

Добавим, что Дениз Ундав на групповом этапе отличился тремя забитыми голами. Эффектность результативности 29-летнего немецкого нападающего усиливает тот факт, что в каждом из туров он выходил на замену. В общей сложности на чемпионате мира нападающий Штутгарта на данный момент провел 86 минут.

Дениз Ундав: что известно?

Футболист является воспитанником немецкого Вердера, но долгое время ему не удавалось проявить себя на высшем уровне. В топ-чемпионатах Ундав начал играть в 25 лет, когда перешёл из бельгийского клуба Юнион Сент-Жилуаз в английский Брайтон.

Через год, в 2023-м, Ундав перебрался в Штутгарт. За три последующих года ему удалось забить в ворота соперников по Бундеслиге 46 раз.

Для Дениза это второй крупный турнир сборных. Во время Евро-2024 он записал в свой актив один выход на замену.