Подавляющее большинство российских "нейтральных" атлетов избегают неудобных вопросов об агрессии против Украины. Четвертьфиналистка Уимблдона-2025 Мирра Андреева не стала исключением из правил.

"Нейтральная" Мирра Андреева в четвертьфинале Уимблдона уступила олимпийской чемпионке-2020 из Швейцарии Белинде Бенчич. После матча россиянка ответила на вопросы журналистов, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал турнира.

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Что сказала Андреева о войне в Украине?

18-летняя спортсменка сообщила, что не интересуется событиями в мире, ведь сосредоточена исключительно на игре.

"Когда я играю в теннис – как и все мы, теннисисты – мы не особо задумываемся над тем, что происходит в мире. Мы просто стараемся сосредоточиться на своей игре и думать, как выиграть матч. Для меня лично важно просто думать о теннисе. Стараться жить своей жизнью и получать от неё удовольствие", – сказала Андреева.

Журналисты спросили у Андреевой об ее отношением к войне в Украине. Первой ракетке России не хватило смелости назвать виновника агрессии. Представительница страны-террористки ограничилась общими фразами о мире.

Я могу сказать, что я за мир. И просто надеюсь, что все, что сейчас происходит, скоро решится,

– заявила Андреева.

Отметим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже четвертый год. Большое количество российских спортсменов поддерживает политику международного преступника Путина по уничтожению украинцев.

На этом фоне ассоциации идут на уступки агрессору, позволяя спортсменам из России выступать в международных турнирах в "нейтральном" статусе.

Ранее сообщалось о испанце Карлосе Алькарасе, который выбил из Уимблдонского турнира россиянина Андрея Рублева и побил рекорд, который держался 47 лет.