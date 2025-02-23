Лидер Ливерпуля установил уникальное достижение в Английской Премьер-лиге

Лидер Ливерпуля Мохаммед Салах демонстрирует невероятную игру в текущем сезоне. Египетский вингер шокировал многих фанатов заоблачной результативностью.

Сегодня, 23 февраля, состоялся центральный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги-2024/2025 между Манчестер Сити и Ливерпулем. Игра завершилась уверенной победой "мерсисайдцев".

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Что покорилось Салаху

Мохаммед Салах снова вписал свое имя в историю английского чемпионата, сообщает 24 канал со ссылкой на Opta. Египтянин на 14-й минуте матча против Манчестер Сити отметился голом после передачи Доминика Собослаи.

Впоследствии Салах отблагодарил партнера по команде. Мохаммед отдал ассист на венгра, который удвоил перевес Ливерпуля. Таким образом египтянин результативную передачу и гол в игре против "горожан".

В итоге в текущей кампании АПЛ Мохаммед Салах имеет в своем активе 41 результативное действие. "Фараон" в составе Ливерпуля в чемпионате Англии забил 25 голов и отдал 16 ассистов.

Салах стал первым игроком в истории Английской Премьер-лиги, который отметился более 40 результативными действиями в двух розыгрышах чемпионата. Ранее египтянин забил 32 гола и отдал 10 результативных передач в сезоне-2017/18.