МОК "замолчал" из-за иска Украины о допуске России

Национальный олимпийский комитет Украины обжаловал в CAS решение МОК о возвращении российских спортсменов. В комитете отказались комментировать судебный процесс.

Украинская сторона убеждена, что решение Международного олимпийского комитета противоречит Олимпийской хартии и международному спортивному праву. Иск уже передан на рассмотрение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, сообщает 24 Канал.

Украина требует отменить решение МОК

Национальный олимпийский комитет Украины официально подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета о восстановлении прав Российского олимпийского комитета на участие в соревнованиях, являющихся этапами квалификации на Олимпийские игры-2028.

Иск подготовлен совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и командой юристов. В НОК подчеркивают, что президент МОК Кирсти Ковентри и руководство организации нарушили положения Олимпийской хартии, поскольку восстановили россиян, не дождавшись устранения причин, из-за которых ОКР был отстранен.

Украинская сторона напоминает, что Россия вмешалась в территориальную юрисдикцию НОК Украины, включив в состав своего олимпийского комитета спортивные организации из временно оккупированных Крыма, частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В заявлении НОК подчеркивается, что даже формальное исключение этих организаций из структуры ОКР не означает фактического выполнения требований МОК. Именно поэтому Украина просит CAS отменить решение о восстановлении статуса россиян и вернуть санкции.

Как отреагировали в МОК

После подачи иска журналисты обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой прокомментировать претензии украинской стороны. Однако в МОК отказались давать какие-либо оценки.

В пресс-службе организации заявили российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, что не будут комментировать процесс, который в настоящее время рассматривается в CAS.

МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS,

– сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее ряд стран Европейского Союза призвал пересмотреть финансирование МОК после решения о возвращении россиян. Несмотря на это, в Олимпийском комитете заявили, что не намерены менять свою позицию, даже несмотря на политическое давление, и подчеркнули, что вынуждены работать в "сложных реалиях".

В НОК Украины заверили, что будут и дальше отстаивать интересы украинского спорта и добиваться возобновления ограничений в отношении Российского олимпийского комитета.