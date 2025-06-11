Молодежный ЧЕ-2025 по футболу: кто покажет турнир в Украине

В среду, 11 июня, в Словакии начинается молодежное Евро-2025 по футболу. В нем примет участие 16 сборных возрастной категории U-21.

Среди участников есть и украинская "молодежка". 24 Канал рассказывает, кто будет транслировать турнир в Украине.

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Где смотреть матчи сборной Украины U-21 на Евро-2025

Официальным транслятором соревнований в Украине является медиасервис Megogo. Каждый поединок турнира компания покажет на собственной ОТТ-платформе, а также часть игр на телеканале Megogo Спорт.

Кроме этого, Евро-2025 будет транслировать Суспільне. Там будут показывать все матчи молодежной сборной Украины на групповом этапе, а также два избранных четвертьфинала (один из них с участием сборной Украины, если пройдет), оба полуфинала и финал.

Отметим, что "сине-желтые" начнут свой путь на турнире 12 июня. Их первым соперником станет Дания.

Кто будет транслировать молодежное Евро-2025 / Фото Megogo

Напомним, что ранее мы сообщали, сколько стоят футболисты молодежной сборной Украины, которые будут играть на Евро-2025.