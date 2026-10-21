Монфис сменил профессию после развода со Свитолиной

Элина Свитолина в начале недели поразила всех новостью о разводе со своим мужем Гаэлем Монфисом. На фоне этого французский теннисист даже сменил профессию.

Теперь Гаэль Монфис начал работать в компании по управлению капиталом Alpha Swiss. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Что известно о новой работе Монфиса

Как сообщает авторитетное британское издание The Telegraph, Монфис уже начал искать себе клиентов на новой должности в компании по управлению капиталом. Сначала он обратил внимание на своих коллег по раздевалке в ATP. Ранее эта компания сообщала о том, что супруг Свитолиной присоединится к команде в 2027 году.

Еще до того, как украинская теннисистка опубликовала свое заявление о разводе с мужем, Гаэль Монфис 5 октября появился на сайте ITIA в списке тех, кто завершил карьеру. При этом ранее появлялась информация, что он сделает это уже в конце года, после выступлений на французских кортах. Некоторые СМИ считают, что преждевременное окончание карьеры Монфиса связано именно с разводом со Свитолиной. Якобы француз не хотел бы сейчас появляться на публике.

Что еще издание The Telegraph узнало о разводе Свитолиной

Журналисты британского СМИ также пообщались с друзьями пока еще супружеской пары. Те сообщили, что на самом деле пара до сих пор проживает вместе в Дубае, где занимается воспитанием дочери Скай. Некоторые из них считают, что Элина поспешила, когда публично объявила о своем решении развестись.

Также друзья украинки и француза отметили, что в их разводе не задействовано никакое третье лицо. На это уже начали намекать в некоторых таблоидах. А еще встали на защиту Элины, поскольку та нарвалась на порцию хейта. В сети спортсменку начали обвинять в эгоизме и неправильном решении.