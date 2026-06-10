Моуринью возглавит Реал: известно, сколько заплатили за легендарного тренера

В мадридском Реале уладили вопрос о личности главного тренера, который поведет команду в новый сезон. В испанскую столицу приедет хорошо известный местной публике специалист.

"Особенный" вернется в Реал, где уже работал в течение трех лет. Об этом сообщили официальные ресурсы Бенфики.

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Что известно о возвращении Моуринью?

Как проинформировала Бенфика, испанский клуб заплатил за 63-летнего специалиста 15 миллионов евро. О деталях будущего контракта тренера с Реалом пока официальной информации нет.

Отметим, что Жозе уже тренировал "сливочных" в период с 2010-го по 2013 год. В это время Реал по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Чего ожидают от второго прихода Моуринью?

Подписание португальской легенды было одним из элементов избирательной программы многолетнего президента Реала Флорентино Переса, которого на днях переизбрали на следующие три года. Руководитель клуба заявил, что высоко ценит способности тренера, ведь в свое время тот стал катализатором будущих побед Реала в Лиге чемпионов.

После увольнения португальца в 2013-м клуб выиграл главный евротрофей четыре раза за следующие пять сезонов. Официальное назначение нового главного тренера ожидается на этой неделе.

Добавим, что он перешел из одного клуба, где играет футболист сборной Украины в другой. Цвета Бенфики защищает Георгий Судаков, а Реала – Андрей Лунин.