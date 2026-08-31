Челси определит судьбу Мудрика в ближайшие часы

Михаил Мудрик в ближайшие часы может покинуть лондонский Челси. Футболист сборной Украины, скорее всего, начнет сезон в новом клубе.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб рассматривает вариант с уходом футболиста на правах аренды до закрытия летнего трансферного окна (1 сентября, в 23:00)

Где будет играть Мудрик

Одним из претендентов на 25-летнего украинца остается Лидс, который на протяжении нескольких дней настаивает на возможности оформить переход. По данным СМИ, украинец уже дал согласие на трансфер.

В то же время переговоры об аренде могут развиваться по другому сценарию, поскольку стороны также рассматривают другие варианты.

По данным источника, Мудрик хотел бы продолжить карьеру именно в английской Премьер-лиге.

Мудрик вернулся в Челси

Напомним, Мудрик перешел в Челси зимой 2023 года и подписал долгосрочный контракт. В конце 2024 года игрок провалил допинг-контроль, после чего получил многолетнюю дисквалификацию.

Однако летом 2026 года отстранение Михаила отменили, благодаря чему он смог вернуться к тренировкам с Челси.

После отмены дисквалификации в конце июля нападающий провел 3 матча в составе Челси – отыграл 39 минут в товарищеских встречах против Ювентуса, Милана и Дарул Такзим.

Однако в новом сезоне АПЛ Мудрик пока не попадал в заявку Челси на матчи.