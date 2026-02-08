"Он не представляет Украину": МИД поставил на место Мудрика после конфликта с поляком в CS2
- МИД Украины заявил, что Михаил Мудрик не представляет государство на официальном уровне.
- Скандал возник из-за его оскорбительных высказываний в адрес польского игрока в игре Counter-Strike 2.
МИД публично отреагировал на скандал с Михаилом Мудриком. Недавно вингер Челси прибегнул к оскорбительным высказываниям в адрес польского игрока во время матча в Counter-Strike 2.
Министерство иностранных дел Украины ответило на запрос польского издания Przegladsportowy. Дипломаты заявили, что государство не контролирует частные высказывания граждан в неофициальном контексте, а футболист "не действует от имени Украины и не представляет государство на официальном уровне".
Почему возник скандал с Мудриком?
Игрок сборной Украины попал в скандал с упоминаниями о Волынской трагедии и 1939 году, что и вызвало волну возмущения.
Во время игры в Counter-Strike 2 Мудрик поссорился с игроком из Польши. Михаил написал ему несколько "неприятных" слов, из-за чего польский игрок обиделся и подал жалобу администрации Faceit. В результате футболист получил временный бан на 28 дней.
Реакция МИД Украины
В Министерстве иностранных дел отметили глубокую чувствительность вопросов, связанных с Волынской трагедией ХХ века, и важность ответственного отношения к истории.
Любые оскорбительные комментарии, которые могут восприниматься как пренебрежительные относительно памяти жертв или польского народа, "не соответствуют позиции Украины",
– добавили в МИД.
В то же время ведомство уточнило, что Украина не осуществляет надзора за частными высказываниями своих граждан, а Мудрик пока не является игроком национальной сборной, поэтому его слова не могут рассматриваться как официальная позиция страны.
Как поляки отреагировали на слова Мудрика?
- Скандал вышел далеко за пределы киберспорта – в Польше инцидент активно обсуждают в медиа.
- Польский комментатор Матеуш Борек резко раскритиковал Мудрика за упоминания о Волынской резне, назвав его "дураком".
- Экс-футболист сборной Польши Цезарий Кухарский тоже набросился на украинца из-за скандальных заявлений.