"Это конец карьеры": Маркевич откровенно рассказал о будущем Мудрика

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о будущем Михаила Мудрика, который накануне стал игроком Тоттенхэма. Специалист считает, что футболисту нужно изменить свое отношение к всему, чтобы вернуться на прежний уровень.

В комментарии "Украинскому футболу" Маркевич признал, что Мудрик по-прежнему является одним из самых талантливых украинских футболистов своего поколения. Однако тренер отметил, что игроку "шпор" следует доказывать свой природный талант.

"Мудрику необходимо изменить свое отношение ко всему"

"Ему крайне необходимо изменить свое отношение ко всему. Думаю, за эти полтора года у него было время осознать собственные ошибки. Теперь нужно перевернуть страницу, начать с чистого листа и на поле доказывать свой природный талант", – заявил специалист.

Отвечая на вопрос, способен ли Михаил перезапустить карьеру в АПЛ и выйти как минимум на тот уровень, который у него был до дисквалификации, Маркевич сказал, что у игрока нет другого выхода.

Думаю, он и сам это четко осознает: если он не заиграет сейчас – это конец карьеры. Вот и все,

– резюмировал он.

Мудрик перешел в Тоттенхэм

Напомним, летом была отменена дисквалификация Мудрика за употребление допинга, и 25-летний игрок смог возобновить тренировки вместе с Челси.

В конце июля футболист сыграл в трех товарищеских матчах Челси, выходя только на замену. А 1 сентября лондонцы объявили о переходе игрока сборной Украины в Тоттенхэм.

Михаил присоединился к "шпорам" на правах аренды, а его главным тренером станет экс-наставник Шахтера Роберто де Дзерби. Вингер уже успел заявить, что итальянский специалист – его "футбольный отец".