Ветеран бокса с чемпионским поясом сделал заявление о битве с Усиком

Александр Усик в 2024 году окончательно стал королем супертяжелого дивизиона. Он дважды становился абсолютом хевивейта, одолев, в частности, в двух боях до того непобедимого Тайсона Фьюри.

Накануне украинец отказался от защиты пояса WBO и потерял статус абсолютного чемпиона мира. Сейчас его планы неизвестны, однако появился очередной боец, который хотел бы разделить с ним ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Topsport.bg.

Читайте также Нокаутер без любительской школы: кто такой Фабио Уордли, который получил чемпионский пояс Усика

Кто хочет драться с Усиком?

С соответствующим заявлением выступил Кубрат Пулев. 44-летний болгарин, владеющий регулярным поясом WBA, желает провести бой с украинцем после своего поединка с Муратом Гассиевым.

Дубай увидит двух воинов, двух нокаутеров, двух мужчин, которые стремятся к победе. Я уважаю Мурата, но я чемпион. Я с гордостью защищу титул, а потом планирую вызвать Усика на бой,

– заявил Пулев.

Справка. Поединок Пулев – Гассиев состоится 12 декабря. Это будет добровольная защита титула от болгарина.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, британский боксер Мозес Итаума остается обязательным претендентом на пояс Кубрата Пулева. Он должен будет драться с победителем боя, в случае ничьей – с болгарином.

Напомним, что полноценным поясом WBA владеет Александр Усик. Ожидается, что следующий титул, который его обяжут защищать, станет WBC. Сейчас претендентом на него является непобедимый Агит Кабаел, который ранее неоднократно заявлял, что хочет драться с украинцем.

Что известно о Кубрате Пулеве?