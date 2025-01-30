Более 10 русских фигуристов могли быть на борту разбившегося в США самолета: вероятный список

В среду, 29 января, самолет American Airlines и вертолет армии США Black Hawk столкнулись вблизи национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. Самолет разломился на две части и упал в воду на глубину.

Впоследствии стало известно, что на борту попавшего в авиакатастрофу самолета могли быть российские представители фигурного катания. В общей сложности количество фигуристов на этом борту могло насчитывать до 14 представителей этого вида спорта, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Кто находился на борту самолета

Это не только действующие фигуристы, но и наставники и родители спортсменов. Об этом рассказал американский фигурист Джон Маравилла.

Издание Mash обнародовало список спортсменов, которые могли находиться на самолете, столкнувшемся с вертолетом. Это дети российских эмигрантов, которые возвращались с чемпионата США по фигурному катанию, который проходил с 20 по 26 января.

Эндрю Торгашев;

Максим Наумов;

Алиса Ефимова;

Михаил Митрофанов;

Кэти Макбет;

Даниил Паркман;

Кристина Каррейра;

Энтони Пономаренко;

Алексей Щепетов;

Аннабель Морозов;

Артём Маркелов;

Антон Спиридонов;

Даниил Савельев.

Федерация фигурного катания США подтвердила информацию, что на борту пассажирского самолета American Airlines было несколько представителей этого вида спорта. Но никакие конкретные имена не были названы.

Мы опустошены этой невыразимой трагедией и крепко держим семьи жертв в наших сердцах,

– говорится в сообщении.

Появилась информация от росСМИ, что на борту разбившегося самолета не было Аннабель Морозовой, которую ранее издание Mash включило в вероятный список пассажиров самолета.

После 10:00 (по Киеву) поступили другие опровержения еще двух российских фигуристов, которых "приписали" в список пассажиров данного рейса. Алиса Ефимова российским СМИ рассказала, что вместе со своим партнером Михаилом Митрофановым вернулась с соревнований еще 27 января.