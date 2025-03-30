На матче "нейтральной" теннисистки болельщики размахивали запрещенными флагами Беларуси

Финальная игра турнира серии WTA 1000 в Майами закончилась провокациями со стороны болельщиков. Они вывесили запрещенные прожары Беларуси.

В Майами состоялся финал "тысячника" WTA, в котором встретились Джессика Пегула и Арина Сабаленка. "Нейтральная" спортсменка победила, получив чемпионский титул.

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Провокации от болельщиков

Во время трансляции поединка на VIP-секторах камеры зафиксировали флаги Беларуси. Их запретили к демонстрации на турнирах WTA с 2022 года, пишет 24 канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

Несмотря на запрет болельщики демонстративно размахивали флагами на камеру за спиной Пегулы. Через некоторое время охрана все же конфисковала их.



Запрещенные флаги / Фото Большого тенниса Украины

Напомним, что Арина Сабаленка является сторонницей Александра Лукашенко