Бывший представитель Украины в UFC дебютирует в профессиональном боксе на вечере Майвезера

Бывший боец среднего веса (до 84 килограммов) UFC Игорь Потеря вскоре начнет свою карьеру на боксерском ринге. У украинца уже есть соперник и дата поединка.

Бывший представитель Украины в UFC проведет боксерский поединок в одной из европейских стран. Об этом 30-летний спортсмен сообщил в своем Instagram.

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Что известно о бое Потери в боксе?

Он проведет дебютный бой в новом для себя виде спорта уже 27 июня в столице Греции Афинах. Соперником украинца станет 31-летний американский боксер Антонио Сепеда, который выиграл семь из девяти боев на профессиональном уровне.

Те, кто научился начинать сначала, проживают несколько жизней внутри одной. Потому что страх держится за прошлое, а надежда всегда смотрит вперед,

– написал Игорь Потеря.

Украинец и его соперник примут участие в боксерском вечере, где главным событием станет показательный поединок между Флойдом Мейвезером и легендой кикбоксинга Майком Замбидисом.

Игорь Потеря: что известно о карьере?

У нашего земляка в активе 28 боев в ММА. Он был чемпионом украинской лиги WWFC. В 2021 году Игоря, у которого тогда был рекорд 17-2, пригласили драться на турнире Dana White's Contender Series.

Тогда Потеря нокаутировал поляка Лукаша Судольского и получил контракт с UFC. Однако в сильнейшей лиге мира у него не сложилось. Потеря выиграл лишь два из восьми боев в лиге и покинул UFC в 2025 году.