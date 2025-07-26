Украинская теннисистка выиграла второй престижный турнир за неделю

В субботу, 26 июля, состоялся финал в парном разряде на турнире серии WTA 250 в Праге. За трофей боролись Надежда Киченок / Макото Ниномия и Луция Гавличкова / Лаура Самсон.

Это был лишь третий совместный турнир для украинско-японского дуэта. Они второй раз дошли до финала и снова завоевали титул, сообщает 24 Канал.

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Как Киченок выиграла трофей в Праге?

Поединок длился 1 час 24 минуты. В нем Киченок и Нимония совершила яркий камбэк после провального первого сета.

Украинско-японская пара ужасно начала игру, проиграв пять стартовых геймов. После этого они размочили счет, однако на большее их не хватило.

Старт второй партии был кардинально противоположным – Надежда и Макото выиграли три стартовых гейма, но позволили себя сразу догнать. После этого они имели в пассиве брейк-пойнт, который, к счастью, смогли отыграть, а в десятом гейме сделали брейк и перевели игру в супертай-брейк.

В нем чешский дуэт имел преимущество 4:2, но не смог развить успех. Киченок и Ниномия сделали рывок из шести подряд выигранных розыгрышей и одержали итоговую победу со счетом 10:7.

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Луция Гавличкова / Лаура Самсон 2:1 (1:6, 6:4, 10:7)



Киченок и Ниномия триумфовали в Праге / Фото пресс-службы турнира

Отметим, что для украинско-японской пары этот трофей стал вторым в активе за последнюю неделю. Они накануне торжествовали на турнире в Гамбурге, одолев в финале венгерско-нидерландский дуэт Анна Бондар / Аранча Рус.