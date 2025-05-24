Наполи добыл чемпионство Италии, одолев Кальяри в решающем матче

В пятницу, 23 мая, состоялся решающий тур Серии А. В нем и определился нынешний чемпион Италии.

Наполи – Кальяри 2:0

Голы: Мактоминей, 42, Лукаку, 51.

В решающем матче Наполи противостояло Кальяри. В этом противостоянии велась борьба за первое место Серии А, пишет 24 канал.

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Утвердили свое чемпионство

С первых минут Наполи взял инициативу в свои руки, создавая опасные моменты у ворот соперника. На 42-й минуте Мактоминей открыл счет, забив эффектным ударом через себя после навеса Маттео Политано. Этот гол и стал переломным моментом в игре.

В начале второго тайма, на 51-й минуте, Лукаку удвоил преимущество хозяев, реализовав выход один на один после длинной передачи. После этого Наполи контролировал игру, не позволяя Кальяри создать серьезные угрозы у своих ворот.

Хозяева значительно контролировали ход игры. Футболисты Наполи нанесли 18 ударов по воротам (6 в створ) против лишь 4 у Кальяри. Подопечные Антонио Конте завершили сезон с 82 очками, опередив конкурентов и обеспечив себе чемпионский титул.

Видеообзор матча Наполи – Кальяри

Отметим, что это шестое чемпионство в тренерской карьере Конте: ранее он трижды выигрывал Серию А с Ювентусом, однажды с Интером и добывал чемпионство в Англии с Челси