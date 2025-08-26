Наталья Наговицына попала в катастрофу во время попытки покорить пик Победы в Кыргызстане. Россиянка сломала ногу и около 11 дней выживала сама на высоте более семи тысяч метров.

В Кыргызстане произошла громкая трагедия, которая, вероятно, завершилась смертью альпинистки. Сообщается, что российская альпинистка Наталья Наговицына умерла на пике Победы после 11 дней без еды и почти без воды. 24 Канал подробнее рассказывает об этой катастрофе.

По теме Станцевали победный гопак: как украинские самбисты огорчили россиян на Всемирных играх

Что произошло с Наговициной?

Россиянка сломала ногу во время спуска с самой высокой горы Кыргызстана. Женщина сорвалась с обрыва и получила травму, что помешала ей передвигаться дальше.

Вместе с Натальей в экспедиции также были россиянин Роман Мокринский, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья. Первый оказал Наговициной медицинскую помощь,

Альпинисты спустились в штурмовой лагерь, чтобы позвать на помощь россиянку. Впрочем три попытки помочь Наталье спуститься завершились неудачно. В конце концов глава пресс-службы МЧС Кыргызстана Адил Чаргинов заявил, что Наговицына, вероятно, умерла.

Что известно об альпинистке?

Наталья Наговицына – российская альпинистка, которая родилась в 1978 году в Пермской области. В 2016 году женщина начала заниматься альпинизмом, а позже сама возглавляла экспедиции.



Наталья Наговицына занималась альпинизмом с 2016 года / фото из интернета

К примеру, в 2020 году она удачно провела экспедицию на восточную вершину горы Эльбрус. Но в 2021 году произошло событие, которое изменило ее жизнь. Вместе с мужем Сергеем альпинистка отправилась в Кыргызстан на пик Хан-Тенгри (7010 метров).

Пара почти покорила вершину, но у Сергея на высоте 6900 метров случился инсульт. Его парализовало, а женщина отказалась его оставлять до прибытия спасателей.

В конце концов Сергей умер, а Наталье удалось эвакуироваться. Через год она вернулась на пик Хан-Тенгри и установила там мемориальную табличку в честь своего погибшего мужа.

Впрочем, в августе 2025-го женщина снова решила вернуться в Кыргызстан для покорения более амбициозной вершины – пика Победы, который достигает 7439 метров.

Как пытались спасти Наталью?

Инцидент с травмой ноги, о котором говорилось выше, произошел 12 августа на самом пике горы. После возвращения Мокрицкого, Зигмунд и Сингильи в лагерь на помощь Наговициной позвали спасателей.

Позже Зигмунд и Синигилья пешком вернулись к россиянке и принесли ей еду, воду, газовый баллон и спальный мешок. Из-за усталости от дороги они заночевали в палатке Натальи.



Наталья Наговицына не смогла спуститься обратно с пика Победы / фото из интернета

На утро оба вернулись обратно, но итальянец получил обморожение рук. Это не остановило их и 14 августа они снова отправились к Наговициной другим путем.

На высоте 6800 метров они заночевали, но на следующий день у Луки Синигильи произошел отек мозга. Из-за этого 15 августа альпинист умер, а Зигмунд вернулся в лагерь.

16 августа было принято решение поднять российский вертолет Ми-8 для спасения Наговицыной. Из-за тяжелых погодных условий ему удалось только добраться до высоты 4600 метров.

Транспорт совершил жесткую посадку, из-за чего несколько членов экипажа получили различной степени травмы. Более того, один из пилотов получил перелом позвоночника. Их эвакуировали другим вертолетом.

19 августа до Наговициной добрался беспилотник, который снял кадры с ней. Судя по ним, было видно, что россиянка была живой, но у нее закончилась вода и газовый баллон.

Наталья Наговицына попала на кадры дрона 19 августа: смотреть видео

В тот же день на спасение альпинистки отправились военные спасатели Кыргызстана, которым предоставили другой вертолет Ми-17. Им удалось добраться до вершины 100 метров, но операцию завершили из-за плохого самочувствия руководителя экспедиции Виталия Акимова.

Умерла ли Наговицына?

В итоге 23 августа МЧС Кыргызстана сообщили о приостановлении попыток по спасению Наговицыной. Причина – плохие погодные условия на пике Победы. А уже через два дня вышло заявление, что Наталья, скорее всего, не выжила.

Россияне планируют эвакуировать тело альпинистки после улучшения погодных условий. Планируется применить вертолет Airbus Helicopters H145, которому удавалось приземлиться на вершине горы Аконкагуа (Чили) на высоте 6962 метров.

К слову, в больницу Бишкека были доставлены Роман Мокринский и Гюнтер Зигмунд. Состояние последнего оценивается как тяжелое. Также интервью росСМИ дал и сын погибшей альпинистки Михаил Наговицын.

Он отметил, что для его родителей альпинизм – это лишь хобби. Покорением пика Победы Наталья хотела вписать свое имя в историю этого вида спорта. При этом он не верит в смерть матери и призывает как можно скорее возобновить спасательную операцию.



В 2021 году Наговицына потеряла мужа во время покорения горы в Кыргызстане / фото из интернета

Что известно о пике Победы?

Пик Победы считается одной из самых сложных гор мира. Вершина высотой 7439 метров является частью хребта Какшаал-Тоо горной системы Тянь-Шань и находится на границе между Кыргызстаном, Казахстаном и Китаем.

Председатель федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов рассказывает, что для спуска пострадавшей с такой высоты нужны от 7 до 10 альпинистов. Пик Победы имеет плохую статистику, ведь почти 30% случаев покорения вершины завершаются смертностью.

Это один из самых высоких показателей в мире на одном уровне с горой Аннапурна в Гималаях. Альпинистов не спасают ни МЧС, ни Минобороны, поскольку на такой высоте их могут спасти только сами альпинисты. На пик Победы не идут новички или малоопытные альпинисты. Это очень тяжелая гора, играть со смертью здесь не надо. Лука был сильным альпинистом, но он не выдержал,

– делится мыслями Кубатов.



Как выглядит пик Победы в Кыргызстане / фото DWC

Впервые пик Победы покорили в 1956 году и с тех пор на нем погибло как минимум 70 человек. Это самая высокая точка Кыргызстана. Обычно покорение пика занимает около трех недель из-за необходимости в акклиматизации.

Подъем начинается с высоты ориентировочно 4 тысячи метров, а на всем пути установлены четыре лагеря. Самый высокий – на высоте 6400 метров. Также гора отличается очень ветреной погодой с частыми снегопадами.

Температура воздуха достигает -20 градусов по Цельсию и ниже. Обычно альпинисты отправляются покорять вершину с конца июня до конца августа.