"Пора домой, сынок": Неймар приблизился к трансферу в бывший клуб

Неймар совсем скоро покинет Саудовскую Аравию и вернется в родную Бразилию. Легендарный футболист близок к возвращению в бывший клуб.

Игрок Аль-Хиляля вскоре присоединится к Сантосу. Клубам остается согласовать определенные детали по перегоду звездного вингера, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Неймар вернется в Сантос

По имеющейся информации, Аль-Хиляль и Сантос достигли устной договоренности относительно трансфера Неймара. Отметим, что бразилец также дал согласие на переход в родной клуб.

На этой неделе обе стороны должны встретиться, чтобы обсудить структуру сделки. Ранее саудовский клуб не добавил Неймара в заявку на вторую часть сезона, за которого в свое время заплатил ПСЖ 80 миллионов евро.

Справка. Неймар защищал цвета Сантоса с 2009 по 2013 год. В составе "рыб" звездный бразилец провел 225 матчей, оформив 136 голов и 66 результативных передач.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Неймар сыграл всего лишь в двух матчах за Аль-Хиляль. Бразилец восстанавливался от разрыва крестообразной связки и впоследствии получил еще одно повреждение.