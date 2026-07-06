Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после поражения на ЧМ-2026

Вингер Сантоса Неймар официально завершает выступления за национальную сборную Бразилии. Об этом звездный футболист заявил сразу после поражения от сборной Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

В своем прощальном матче Неймар отличился единственным голом за "селесао", реализовав пенальти в добавленное время. Однако этого не хватило для выхода в четвертьфинал, пишет Globo.

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Что Неймар сказал о завершении карьеры?

Символично, что последний матч нападающего прошел на стадионе "Мет-Лайф" в США, именно на этой арене в 2010 году Неймар дебютировал за сборную в товарищеском матче против США (2:0), где также забил гол.

Я пытался, пытался, снова и снова. Все началось здесь, на стадионе "Мет-Лайф", и здесь я и закончил. Теперь все закончилось,

– эмоционально прокомментировал свое решение футболист.

Неймар на чемпионате мира-2026

Из-за травмы икроножной мышцы Неймар не смог полноценно помочь своей команде на турнире, приняв участие лишь в двух из пяти матчей. В матче против Норвегии он отличился единственным голом бразильцев, успешно реализовав пенальти на 90+10-й минуте.

В матче плей-офф последствия травмы все еще сказывались, поэтому Неймар начал игру на скамейке запасных. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выпустил нападающего на поле только на 67-й минуте, заменив им Габриэла Мартинелли.