Японцы поразили мир одним поступком на чемпионате мира по футболу

Чемпионат мира-2026 длится уже пятый день, и за это время на турнире успели состояться как скандальные моменты, так и скучные и увлекательные матчи. Отдельно запомнился инцидент после игры Нидерланды – Япония.

Сборная Японии вместе со своими болельщиками вновь привлекла внимание мирового сообщества благодаря своей культуре чистоты и порядка. После драматичного матча группового этапа ЧМ-2026, который завершился вничью 2:2, японская делегация еще раз продемонстрировала образцовую дисциплину, сообщает 24 Канал.

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Что сделали японцы после матча с Нидерландами?

Несмотря на эмоциональное истощение после напряженной игры, тысячи японских болельщиков в синих джерси не спешили покидать стадион. С большими мусорными пакетами они тщательно очистили ряды кресел от бутылок, остатков еды и оберток. Этот поступок вызвал волну восхищения среди местных служб стадиона и нейтральных болельщиков.

Примеру болельщиков последовали и сами футболисты национальной сборной Японии. Игроки оставили свою раздевалку в безупречном состоянии: полностью вымыли пол, аккуратно сложили все полотенца, оставили традиционную записку с благодарностью для хозяев турнира.

Как выглядит раздевалка сборной Японии после матча / Фото инстаграм 433 и complex

Почему японские болельщики убирают стадион?

Эта традиция зародилась еще на Чемпионате мира 1998 года во Франции. В ее основе лежит древний японский принцип "Tatsu tori ato wo nigosazu", что дословно означает: "птица не оставляет после себя грязи". Главное правило этой философии — оставить место чище, чем оно было до твоего прихода.

Сегодня уборка арен после матчей является официальной визитной карточкой японцев на Олимпийских играх и футбольных чемпионатах мира. Для них это не просто уборка, а высшее проявление уважения к соперникам, организаторам и принимающей стране.

Как завершился матч Нидерланды – Япония?

Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Японии завершился вничью 2:2. Игра состоялась 14 июня. Первый тайм прошел без голов, однако во второй половине встречи команды устроили настоящую голевую драму.

На 51-й минуте капитан голландцев Виргил ван Дейк открыл счет. Уже на 57-й минуте японцы восстановили равновесие благодаря точному низовому удару Кейто Накамуры в ближний угол. На 64-й минуте "оранжевые" снова вышли вперед, но в конце игры, на 89-й минуте, Япония сравняла счет после подачи с углового, вырвав ничью.