Бывший нидерландский защитник Рафаэль ван дер Ваарт заявил, что величайший успех россиян на уровне национальных команд в полуфинале Евро-2008 произошел не без помощи запрещенных препаратов.

Матч Нидерланды – Россия в базельском четвертьфинале проходили в очень тяжелых климатических условиях. Несмотря на это, представители будущего агрессора чувствовали себя слишком комфортно, рассказал ван дер Ваарт изданию SportNieuws.

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Что сказал ван дер Ваарт о поражении Нидерландов России?

Бывший игрок, который входит в топ-5 по количеству проведенных матчей в футболке "оранье" вспомнил, что во время поединка в Базеле на улице стояла температура 40 градусов.

По словам ван дер Ваарта, он и его партнеры были абсолютно истощены, а удача им не способствовала, потому что мячи буквально летели в считанных сантиметрах от ворот соперника.

Зато россияне в начале овертаймов почему-то выглядели очень свежими. Экс-игрок убежден, что причиной стал допинг. Он утверждает, что лидер россиян Андрей Аршавин "бегал так, как будто это была первая минута матча, а мы в то время так уже просто не могли".

Как в России работала государственная допинговая программа?

О систематических злоупотреблениях в российском спорте стало известно уже гораздо позже, после Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Как оказалось, образцы россиян заменялись или подделывались прямо в московской антидопинговой лаборатории.

Министерство спорта страны-агрессора определяло, каким спортсменам надо "помочь" скрыть допинг. Махинации носили систематический характер, а масштабы были огромными. Поэтому россиян впоследствии отстранили от возможности участвовать в Олимпийских играх под собственным флагом.