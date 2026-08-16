19-летний украинский пловец выиграл чемпионат Европы, установив исторический рекорд

Никита Шеремет победил в финале чемпионата Европы по плаванию. Украинец не только завоевал "золото", но и обновил национальный рекорд.

В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем украинец опередил всех соперников. Еще один наш пловец Владислав Бухов также боролся за медаль, однако финишировал пятым, пишет "Суспильне Спорт".

Шеремет показал феноменальный финал

Никита Шеремет продемонстрировал невероятную скорость в финале чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта в Париже. Украинец преодолел 50 метров вольным стилем за 21,13 секунды.

Этот результат стал новым рекордом Украины. Шеремет опередил "нейтрального" россиянина Егора Корнева и серба Андрея Барну, которые показали одинаковое время – 21,37 секунды.

Для украинца это первое золото взрослого чемпионата Европы на длинной воде. Ранее, в 2025 году, Шеремет завоевал серебро на этой дистанции на чемпионате Европы в 25-метровом бассейне.

Примечательно, что еще в полуфинале спортсмен показал результат 21,38 секунды и повторил рекорд Украины. В решающем заплыве он смог существенно улучшить этот результат и переписать национальное достижение.

Бухов остался без медали

Еще один украинец Владислав Бухов также пробился в финал на дистанции 50 метров. В полуфинале он показал результат 21,51 секунды, а в решающем заплыве финишировал пятым с результатом 21,58.

Таким образом, Бухову не удалось повторить свой успех на Евро-2024, когда он завоевал бронзовую медаль на этой дистанции.

В то же время Украина впервые за пять лет представила двух пловцов в одном финале чемпионата Европы. Последний раз такое происходило на Евро-2021, когда Михаил Романчук и Сергей Фролов выступали в финале на дистанции 800 метров вольным стилем. Тогда Романчук стал чемпионом, а Фролов занял восьмое место.

"Золото" Шеремета стало третьей по значимости наградой Украины на Евро-2026 по водным видам спорта и седьмой медалью украинской команды в целом. Остальные награды команда завоевала в прыжках в воду и в хайдайвинге.